İzmir Çöpleri Yığılma Sorunu Yaşıyor

ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

İzmir’in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve etrafa yayılan kötü kokular, yerel halkın tepkisini topluyor. Konak’ta 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan atıklar, yollar ve kaldırımlar üzerine taşarken, sıcak havanın etkisiyle kötü kokular çevreyi sarmaya başladı.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPALI

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili olarak açıklama yaparak, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla geçtiğimiz ay kapatıldığını duyurdu. Toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara taşındığını aktaran yetkililer, mesafenin uzun olması nedeniyle çöp taşıyan TIR’ların gecikme yaşadığını ve bunun da toparlanma işlemlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Buca ilçesinin bazı bölgelerinde konteynerlerdeki çöplerin alındığı, fakat çevredeki atıkların henüz toplanmadığı görüldü.

SU KESİNTİLERİ UYGULANIYOR

Kentteki içme suyu barajlarındaki düşüş sebebiyle belirli ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. Bu durum, özellikle yaz aylarında su ihtiyacının arttığı bir dönemde halk için ekstra sorunlar yaratıyor.