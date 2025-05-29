İzmir’de 23 Bin İşçi Grevde

GÖRÜŞMELER SONUCUNDA GREV KARARI ALINDI

DİSK, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler yaklaşık 5 aydan beri devam ediyor. Ancak, toplu iş sözleşmesinin özellikle ücretlerle ilgili maddeleri üzerinde bir anlaşma sağlanamadı. Bu gelişmeler sonucunda 23 bin işçisinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir, grev kararı aldı.

BELEDİYE HİZMETLERİ DURDU

Grev kararı alındıktan sonra, başta otobüs hizmetleri olmak üzere otopark, anaokulu ve kent temizliği gibi birçok alanda belediye hizmetleri tamamen durdu. Bu durum, kentin farklı bölgelerinde geniş etkiler yarattı.

CEMİL TUGAY’DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “On ana kadar görüşmeler sürdü, fakat anlaşma sağlanamadı” ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUK ARTMIŞ DURUMDA

Grev nedeniyle, kentin çeşitli noktalarında yoğunluk meydana geldi. İşe gitmek amacıyla sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu.