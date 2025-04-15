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İzmir’de 8 Ton Kaçak Alkol

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KAÇAK ALKOL OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol üretimi ve satışına karşı önemli bir operasyon düzenliyor. Menderes ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ALKOL MİKTARI AÇIKLANDI

Gerçekleştirilen aramalarda, satışa hazır durumda toplamda 8 bin 223 litre kaçak etil alkol, 10 adet aroma verici kimyasal madde ve 1 adet alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu aktarıldı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak jandarma tarafından emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri alınmakta olup, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmaya devam edildiği bilgisi alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın son dönemde artan kaçak alkol üretimiyle mücadelede kararlı adımlar attığı ve benzer operasyonların devam edeceği bildirildi.

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