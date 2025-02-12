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İzmir’de 87 Yaşındaki Kadının Cesedi Bulundu

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HÜZÜNLÜ BİR DURUMUN YAŞANMASI

İzmir’in Konak ilçesindeki Barbaros Mahallesi’nde 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu’dan uzun bir süre boyunca haber alınamadı. Yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi. Hızlı bir şekilde harekete geçen polis ekipleri, 112 Acil Sağlık görevlileri ve bir çilingir ile birlikte Çoğulu’nun yalnız yaşadığı eve yöneldi.

ÜZÜCÜ KEŞİF

Kapı, çilingir yardımıyla açıldı ve içeri giren ekipler, Çoğulu’nun uzun zaman önce vefat ettiğini ve cesedinin çürüyerek kemik haline dönüştüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının kalıntıları İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yakınlarının yaptığı açıklamalara göre, Çoğulu’nun eşi 23 yıl önce yaşamını yitirdi ve çocuğu olmadığı için uzun süredir yalnız yaşadığı ifade edildi. Yakınları, Çoğulu’yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ona ulaşamadıklarını belirtti.

YALNIZ YAŞAYAN BİREYLERİN GÖZETİMİ

Bu trajik olay, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu konuda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekmek gerekiyor.

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