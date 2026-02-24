İzmir’de Akran Zorbalığı Sonrası Bıçaklama Olayı

Akran zorbalığına dair yeni bir vaka İzmir’de yaşandı. Perşembe akşamı Menderes ilçesinde bulunan Dereköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akraba ziyareti için giden bir genç bıçaklı saldırıya uğradı.

AKRABA ZİYARETİ SIRASINDA BIÇAKLI SALDIRI

Alınan bilgilere göre, Torbalı’da yaşayan 16 yaşındaki A.A.U., akraba ziyareti sırasında camiden çıktığı esnada 14 yaşındaki C.U. ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U. sigara istemiş, ancak A.A.U. bu isteği reddetmişti. Sonrasında iki genç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

HAYATİ TEHLİKE ATLATILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine C.U., yanında bulunan bıçakla A.A.U.’yu yaraladı. Olay sonrası A.A.U. ilk yardımın ardından İzmir’deki bir çocuk hastanesine sevk edildi ve acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.