İzmir’de Akran Zorbalığı Sonrası Bıçaklama Olayı

izmir-de-akran-zorbaligi-sonrasi-bicaklama-olayi

Akran zorbalığına dair yeni bir vaka İzmir’de yaşandı. Perşembe akşamı Menderes ilçesinde bulunan Dereköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akraba ziyareti için giden bir genç bıçaklı saldırıya uğradı.

AKRABA ZİYARETİ SIRASINDA BIÇAKLI SALDIRI

Alınan bilgilere göre, Torbalı’da yaşayan 16 yaşındaki A.A.U., akraba ziyareti sırasında camiden çıktığı esnada 14 yaşındaki C.U. ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U. sigara istemiş, ancak A.A.U. bu isteği reddetmişti. Sonrasında iki genç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

HAYATİ TEHLİKE ATLATILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine C.U., yanında bulunan bıçakla A.A.U.’yu yaraladı. Olay sonrası A.A.U. ilk yardımın ardından İzmir’deki bir çocuk hastanesine sevk edildi ve acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın Barış Kurulu’ndan Kripto Para İnovasyonu

Trump yönetimi, Gazze'nin ekonomik sorunlarını çözmek için dolar endeksli dijital para projesi geliştiriyor. Proje, Hamas’ın finansal hareketlerini sınırlamayı hedefliyor.
Gündem

Türkiye Savunma Alanında Zirveye Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olduğunu vurguladı ve SANCAR SİDA'nın saatte 40 mil hız yapabildiğini belirtti.
Gündem

Bitcoin Fiyatında Tarihi Düşüş: 60 Bin Dolar Kritik Seviye

ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal etmesi, kripto paralarda belirsizlik yaratıp satışları artırdı. Bitcoin, 62 bin 964 dolara düşerek yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.
Gündem

Türkiye’nin Dijital Dönüşümünde 5G İle Yeni Dönem

Türkiye, 1 Nisan'dan itibaren saniyede 20 gigabit veri hızı sağlayan 5G teknolojisine geçiş yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.
Gündem

Gazze’ye 100’den Fazla Gemi Yelken Açacak

Özgürlük ile Sumud Filosu, 100'den fazla gemi ve tekneyle Gazze'ye doğru yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu seferki seferle bölgedeki duruma dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.