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İzmir’de Ceviz Bahçesinde Mezar Taşı Bulundu

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İzmir’in Tire ilçesinde Önemli Arkeolojik Buluntular Tespit Edildi

Tire ilçesinde bulunan bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu. Topalak Mahallesi’ndeki ceviz bahçesinde zemin çalışmalarını sürdüren Yalçın Avcu, çalışması sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların sıkıştığını fark etti. Hemen çalışmayı durdurarak durumu Tire Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Tarihi Eserler Müze Görevlileri Tarafından İncelendi

Yapılan incelemelerde, üzerinde çeşitli motif ve figürlerin yer aldığı taşların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğu belirlendi. Mezar taşları, detaylı inceleme için Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

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