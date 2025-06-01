İzmir’de Çöp Dağları Oluşuyor

İzmir’de ortaya çıkan çöp yığınları, vatandaşların tepkisini artırmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı işletmelerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki farklılıklar nedeniyle başlattığı grev, dördüncü günü geride bıraktı. Grevin sürmesi ise sokakların çöp dağlarıyla dolmasına neden oldu.

KÖTÜ KOKU VE KİRLİLİK ORTAYA ÇIKTI

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor. Bu durum, temizlik ve ulaşım gibi hizmetleri olumsuz etkiliyor. İzmir’in farklı noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda çöplerin toplanmaması sonucunda çöp yığınları oluştu. Yollar ve kaldırımlar çöplerle dolarken, bu durum kötü kokuya ve çevre kirliliğine yol açıyor.

Kentte hizmet veren belediye otobüslerinin de grevden olumsuz etkilendiği görülüyor. Seferlerin azalması, duraklarda bekleme sürelerini artırdı. Greve katılan işçilerin temizlik ve ulaşımın yanı sıra park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar gibi birçok hizmet alanında görev yaptıkları biliniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ YÜKSEK

Grev devam ederken, işçilerin talepleri ve belediyenin teklifi tartışma konusu oldu. Sendika, belediyenin teklif ettiği en düşük net ücret olan 59 bin TL ve en yüksek olan 76 bin TL’yi kabul etmiyor. İşçiler, en düşük net 82 bin TL ve en yüksek net 94 bin TL talep ediyor.