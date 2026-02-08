İzmir’de Gençleri Sarsan Cinayet Sonrası Yangın

İzmir’in Konak ilçesindeki Süvari Mahallesi’nde bir müstakil evde gece saatlerinde iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda kavga çıktı ve 21 yaşındaki C.B., 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir’e tabancayla ateş açtı. Sağlık ekiplerinin erken müdahalesi sonrası yapılan kontrolde, Gökdemir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan C.B., polis tarafından tabancası ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgu için karakola götürüldü.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Aynı evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.