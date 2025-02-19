İzmir’de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

İZMİR’DE KAÇAK GÖÇMENLERİN FELAKETİ

İzmir’in Selçuk ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot su alarak batma tehlikesi yaşadı. Bu durum, acil yardım talebine yol açtı ve Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

Operasyon sonucunda 27 göçmen sağ olarak kurtarıldı, ancak 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 04.03’te gelen ihbar üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), üç Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7, KB-4325, TCSG-902) ve bir Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502) gönderdi. Yoğun çabalar sonucunda, bot içerisinden 20 göçmen ve deniz yüzeyinden 7 göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı.

GÖZALTI VE KONTROL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelelerinin karada ve denizde sürekli sürdüğünü vurguladı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, kurtarma operasyonunda görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teşekkür etti.

MÜCADELE SÜRECEK

Yerlikaya, “İnsanların umutlarını sömüren; çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz Kara Vatan’da da Mavi Vatan’da da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun.” ifadelerine yer verdi.