İzmir’de Grev 3’üncü Günde

GREV SONUCU İŞÇİLER BİR ARAYA GELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yürütülen 23 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. Bu durum sonucunda İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan toplam 23 bin işçi greve gitme kararı aldı. Grevin 3’üncü gününde işçiler, İZSU Hizmet Binası önünde buluşarak buradan Kültürpark’a yürüdü. Yürüyüş sırasında işçiler taleplerini sloganlarla dile getirdi. Etkinlik nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

ULAŞIM HİZMETLERİ DURMA NOKTASINA GELİYOR

Grevin etkisi İzmir genelinde hissedildi. ESHOT otobüslerinin çoğu kontak kapatırken, büyükşehir belediyesinin sunduğu hizmetler neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Özellikle Kent Temizliği Şube Müdürlüğü de grevden etkilendi. Bu nedenle, işçilerin grevde olmaları sebebiyle toplama yapılmayan çöpler, İzmir’in simgelerinden Kordon’da birikti ve çevre kirliliği oluşturdu.

BAŞKAN TUGAY’DAN YENİ TEKLİF GELİYOR

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşanan bu durum üzerine DİSK’e bağlı Genel-İş sendikasına yeni bir maaş teklifi sundu. Tugay, “Aylık net ücret olarak 65 bin lira’dan başlayan, 80 bin lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: Bu da en az 71 bin 500 lira’dan 88 bin lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir” açıklamasında bulundu.