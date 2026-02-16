İzmir’de Kooperatif Soruşturmasında 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İZBETON’A YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nde ‘zimmet’ iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturma sonucunda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 22 şahısın gözaltına alınmasının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler adliyeye sevk edildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yurt dışında bulunan bir kişinin olduğu bilgisi de paylaşıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖRÜŞME

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, ‘kamu kurum ve kuruluşlarına karşı nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘kooperatif yöneticilerinin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla yüzleşeceği öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25 Aralık 2025 tarihinde başlattığı soruşturma çerçevesinde, bu kapsamda daha önce 11 kişi gözaltına alınmıştı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü, eski CHP İzmir İl Başkanı ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri ise tutuklanmış, bazılarının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilmişti.

SÜREÇ İLERLİYOR

Soruşturma devam ederken, 2022 yılında bazı İZBETON A.Ş. çalışanlarının, kooperatife devredilen inşaat işinde çalıştıkları gibi gösterilerek prim ve maaş ödemesi yapıldığı iddia ediliyor. Gözaltına alınan şahısların bu süreçle bağlantılı olduğu kaydedildi. Öne çıkan bu gelişmeler, İzmir’deki kamu ve kooperatif işleyişinin denetimi adına önemli bir örnek teşkil ediyor.