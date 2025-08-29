İzmir’de Marinada Yangın: 5 Tekne Yandı

İZMİR’DE TEKNE YANGINI

İzmir’in Urla ilçesinde, Çeşmealtı Sahili’ndeki tadilat aşamasındaki bir teknenin elektrik sisteminde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer teknelere sıçradı, bu durum unutulmaz bir felaketin kapısını araladı.

BEŞ TEKNE HASAR GÖRDÜ

Yangının etkisiyle ipleri kopan bir tekne, yakında bağlı bulunan diğer teknelere çarparak alevlerin hızla yayılmasına sebep oldu. Sonuçta toplam beş tekne yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından vatandaşların yaptığı ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine hareket etti. Ekipler, yangını çabuk bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Yangın esnasında hiç kimsenin can güvenliği etkilenmedi. Ancak, teknelerde ciddi düzeyde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.