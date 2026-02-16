İzmir’de Midibüs Yangını: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İzmir Küçük Çiğli Mahallesi’ndeki Ata Sanayi Sitesi’nde park halindeki ve uzun süredir kullanılmadığı belirlenen bir midibüste yangın meydana geldi. Yangın sonucunda, midibüste bulunan 16 yaşındaki Abdullah Elali’nin yaşamını yitirdi. Olay, sabah saat 06.00 sularında gerçekleşti.

< b>GENÇLERİN GECE MACERASI

İddialara göre, yaşları 15 ile 17 arasında değişen dört arkadaş, akşam saatlerinde birlikte vakit geçirmiş ve geri dönmek için otobüsü kaçırmıştı. Gençler, sanayi alanında park halinde bulunan bir hurda minibüste geceyi geçirmek amacıyla içeri girdi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü, minibüste yangın başladı ve kısa sürede aracı tamamen sardı.

< b>OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü; ancak araçta yapılan incelemede Abdullah Elali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Elali’nin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

< b>MİDİBÜSTE SON OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Aynı süreçte, Elali ile en son midibüste bulunduğu belirtilen üç çocuk ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yangın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.