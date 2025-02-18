İzmir’de Minibüs ve Araç Çarpıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kemalpaşa ilçesinde, Sütçüler Mahallesi’nde yer alan İzmir- İstanbul Otobanı yan yolunda bir trafik kazası yaşandı. Akevler Caddesi tarafında seyreden H.Y. (65) yönetimindeki 35 PGH 24 plakalı yolcu minibüsü, İzmir- İstanbul Otoyolu yan yolu üzerinde gelen M.E.Y. (22) idaresindeki 35 CIE 319 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

ÇARPMA SONRASI GELİŞMELER

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüs şoförü H.Y. ve yolcular D.K., F.D., Ş.B., B.M.Y., Ş.C., M.Ö., F.G. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE SORUŞTURMA

Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.