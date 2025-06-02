İzmir’de Mobilya Atıkları Sorun Ediyor

ÇEVRE SALDIRISI: MOBİLYA ATIKLARI YIĞILIYOR

İzmir’in Buca ilçesindeki Seyhan ile Karabağlar sınırları içindeki Yunusemre mahallelerinde mobilya atıklarından meydana gelen devasa yığınlar dikkat çekiyor. Sünger, kumaş ve sunta gibi sanayi atıkları, uygun bir şekilde toplanmadığı için yollara ve kaldırımlara taşarak çevrede önemli bir kirlilik yaratıyor.

BELEDİYEDEN ACİL MÜDAHALE TALEBİ

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu katı atık meselesine belediyenin acil çözüm bulması gerektiğini belirtiyor. Özcan, süngerin yanıcı bir madde olduğunu vurgulayarak, “Sigara izmariti ya da güneşin etkisiyle bile kolayca tutuşabilen bir ürün. Sanayide daha büyük yangınların yaşanmaması için önlem şart” diyor. İzmir’in böyle bir görüntüyle anılmasını istemediğini dile getiren Özcan, yetkililerden acil müdahale beklediklerini ifade ediyor.

ATIK TOPLAMA SIKLIĞI YETERSİZ

Özcan, ayrıca belediye ekiplerinin mevcut atık toplama sıklığının yetersiz kaldığını aktarıyor. Şu an haftada bir kez atık toplandığını ancak bu durumun sanayide biriken çöpler için yeterli olmadığını söylüyor. “Bu nedenle belediyenin ya da ilgili odanın sanayicilere özel bir atık bertaraf alanı tahsis etmesi gerekiyor” diye ekliyor.