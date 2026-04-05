İzmir’de Sağanak Yağışlar Tarım Arazilerini Olumsuz Etkiledi

Sağanak yağış Türkiye’nin birçok yerinde etkisini gösterdi.

İZMİR’DE TARIM ARAZİLERİ SUYLA KAPLANDI

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı, Subaşı ve Atalan mahalleleri çevresindeki alanlarda su birikintileri meydana geldi. Bölgede yer alan bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri ciddi şekilde su altında kaldı. Durum drone ile havadan görüntülendi.

BARAJLARIN DOLDUĞU BÖLGEDE EKİM GECİKİYOR

Yağışların devam etmesi sonucu tarım alanlarında domates, pamuk, mısır ve fasulye ekiminin geciktiğini belirten Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, Küçük Menderes Nehri’nin taşması sebebiyle çevredeki tarım arazilerinin de suyla dolduğunu ifade etti. Çelik, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık dorsalarına dikkat çekerek, bu yılki yağışların su ihtiyacını karşıladığını; ancak aşırı yağışların olumsuz etkiler yaratabileceğini dile getirdi.

ÇİFTÇİLER UMUTLU OLACAK

Suyun çekilmesiyle tarlalarda ekim yapılmasına dair umutlu mesajlar veren Çelik, “Ekilen tohumlar 3-4 gün su altında kaldığı zaman bozulur. Hava açıldığı zaman çiftçilerimiz tekrar o tohumları alıp tarlalar tavına geldiğinde ekimi sağlayacak.” dedi. Daha az yağış olmasını temenni eden muhtar, böylece çiftçilerin ekimlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Gündem

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
Gündem

PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Gündem

Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-1 yenilerek, Victor Osimhen'in eksikliğiyle dördüncü maçında da galibiyet özlemini sürdürdü.
Gündem

Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yaşanan kaybın ardından sosyal medyada takımına olan destek ve şampiyonluk inancını gösteren bir paylaşım yaptı.
Gündem

Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, şampiyonluğa olan inancını yineledi.