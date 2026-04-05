İzmir’de Sağanak Yağışlar Tarım Arazilerini Olumsuz Etkiledi

Sağanak yağış Türkiye’nin birçok yerinde etkisini gösterdi.

İZMİR’DE TARIM ARAZİLERİ SUYLA KAPLANDI

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı, Subaşı ve Atalan mahalleleri çevresindeki alanlarda su birikintileri meydana geldi. Bölgede yer alan bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri ciddi şekilde su altında kaldı. Durum drone ile havadan görüntülendi.

BARAJLARIN DOLDUĞU BÖLGEDE EKİM GECİKİYOR

Yağışların devam etmesi sonucu tarım alanlarında domates, pamuk, mısır ve fasulye ekiminin geciktiğini belirten Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, Küçük Menderes Nehri’nin taşması sebebiyle çevredeki tarım arazilerinin de suyla dolduğunu ifade etti. Çelik, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık dorsalarına dikkat çekerek, bu yılki yağışların su ihtiyacını karşıladığını; ancak aşırı yağışların olumsuz etkiler yaratabileceğini dile getirdi.

ÇİFTÇİLER UMUTLU OLACAK

Suyun çekilmesiyle tarlalarda ekim yapılmasına dair umutlu mesajlar veren Çelik, “Ekilen tohumlar 3-4 gün su altında kaldığı zaman bozulur. Hava açıldığı zaman çiftçilerimiz tekrar o tohumları alıp tarlalar tavına geldiğinde ekimi sağlayacak.” dedi. Daha az yağış olmasını temenni eden muhtar, böylece çiftçilerin ekimlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğini ifade etti.