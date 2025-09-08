İzmir’de Saldırı İçin Yayın Yasağı

İZMİR’DEKİ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşında olduğu belirtilen E.B. tarafından Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı sonucunda, polis merkezinin üst katında bulunan lojmanda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın hayatını kaybetti. Ayrıca, iki polis memuru da yaralandı.

YAYIN YASAĞI UYGULAMASI

Saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıya dair bir yayın yasağının getirildiğini bildirdi. Şahin, “8 Eylül 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşen menfur saldırıya ilişkin, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadelerini kullandı.