İzmir’de Şantiye Yangını Ve Söndürme Çalışmaları

İzmir’de Şantiye Yangını

İzmir’in Bayraklı Adalet Mahallesi’nde, 15.30 sularında bilinmeyen bir sebepten ötürü faaliyette olan bir şantiyede bir konteynerde yangın meydana geldi. Alevler hızla büyüyünce, kara duman bulutları gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Şantiye çalışanlarının yangına ilk müdahalesi yetersiz kalınca, alevler çevredeki ağaçlara sıçramaya başladı.

BÖLGEYE İTFAYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir çaba gösteriyor. Bu esnada, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor.