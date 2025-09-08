İzmir’de Silahlı Saldırı: İki Şehit Polis

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR VE KAYIPLAR

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu olayda iki polis memuru şehit olurken, bir polis ise ağır yaralandı. Yaralı polisin durumu kritik olarak belirtiliyor. Saldırının 16 yaşındaki bir genç tarafından pompalı tüfekle yapıldığı kaydedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın karakolun bulunduğu sokakta yaşadığını ve daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığını bildirdi. Yaralı olarak yakalanan saldırgan, Alsancak Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak burada hayatını kaybetti. Şehit olan polisler arasında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın yer alıyor. Diğer yaralı polis memuru Ömer Amila ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırıda başka yaralıların da olduğu ifade ediliyor. Saldırı sırasında bölgede bulunan vatandaşlar kaçışırken, güvenlik güçleri hızlı bir şekilde karakol çevresini güvenlik çemberine aldı.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın karakolun bulunduğu sokakta ikamet ettiğini yineleyerek, “Bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok” sözleriyle durumu özetledi. Elban, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin pompalı tüfekle saldırdığını belirtti. Çatışma sırasında şehit olan polis memurları ve yaralılar hakkında detaylar vererek, “Bu yoğun sokakta bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor” diyerek tehdit altındaki durumu açıkladı. Saldırganın babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını da vurguladı. Gazetecilerin, saldırganın daha önce karakola şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine Elban, “Yok. Herhangi bir kayıt ya da gözaltı durumu yok” yanıtını verdi.

BİLDİRİM VE TEPKİLER

İçişleri Bakanlığı, saldırganın hastanede öldüğüne dair haberleri yalanlayarak, “Bu haberler doğru değildir!” ifadesini kullandı ve gelişmelerin takip edileceğini belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’deki saldırıyı kınayarak, şehit olan polisler için taziyelerini sundu. Olayda yaralanan diğer polisler için de acil şifalar diledi. Yaşananların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal adli bir soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki Cumhuriyet başsavcıvekili ve altı Cumhuriyet savcısının olaya atandığını ifade etti.

SİYASİ TEPKİLER

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum” şeklinde bir mesaj yayınladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, saldırıyı lanetleyerek, “Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı. Bu olay, polis teşkilatı ve halk arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.