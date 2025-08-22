İzmir’de Su Kesinti Planı Değişti

İzmir’de su kesintileri devam ediyor

İzmir’deki içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak kesinti planında değişiklik yapıldığını duyurdu. Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.” ifadesine yer verildi.

nedensel sürecin başlangıcı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos’tan bu yana yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulandığını bildirmişti.

kesintilerin devam süreci

İZSU, 19 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar süreceğini belirtmişti. Bu tarihten sonra durumun değerlendirilerek yeni bir planlama yapılması bekleniyor.