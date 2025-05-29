İzmir’de Ulaşım Grevi Başladı

MÜJDEYE YETİŞEMEYEN GREV

İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi grev başlattı. Genel-İş Sendikası’nın İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubeleri üyesi işçiler, Kültürpark Fuar Alanı’ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan, meşale yakan ve halay çeken işçiler, “Bu iş yerinde grev var” yazılı pankart açtı. Sendikanın şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını dile getirdi. Gül, “Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin on güne kadar sürdüğünü, ancak anlaşma sağlanamadığını belirtti. Tugay, süreci şöyle özetledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzelman ve İzenerji tarafından yaklaşık 6 aydır, Ocak 2025 itibarıyla DİSK Genel-İş’le toplu sözleşme görüşmeleri yapılmakta. Son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ama uzlaşma sağlanamadı ve grev süreci yarın başlayacak. Sendikanın talepleri makul olmamakta. Ülke halkı ve kent halkı zor koşullarda yaşıyor ve belediye bütçesi yok ediliyor; bu nedenle taleplerin karşılanması mümkün değil. Ancak grev bir haktır; demokratik hayatın bir parçasıdır. Grev çağrısını ve çalışanların bu çağrıya katılmalarını saygı duymalıyız. Bunun yanı sıra, grev uygulamasında hukuken korunmayacak eylemlere hukukla yanıt vereceğiz.”

ULAŞIMDA KARMAŞA

Grevle birlikte İzmir’in dört bir yanında ulaşımda yoğunluk meydana geldi. Şehir sakinleri, “İzmir’de 29 Mayıs’ta toplu taşıma çalışıyor mu? ESHOT grevde mi?” şeklinde sorular yöneltmeye başladı. Ancak İzmir’de metro, İZBAN ve vapur hatları normal seferlerine devam ettiği belirtildi. ESHOT’a bağlı şirketlerden İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının grev kararı sonrasında toplu taşıma araçları 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50 itibarıyla kontak kapattı.

KISITLI HİZMET ÖNLEMLERİ

ESSHOT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle mağduriyetlerin önlenmesi adına metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemlerine bağlı otobüs hatlarında öncelikli olarak hizmet verileceği belirtildi. 29 Mayıs günü ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları ile kısıtlı hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacağının altı çizildi.