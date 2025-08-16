İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artırıldı

TOPLU ULAŞIM TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Belediyeden gelen bilgilere göre, ağustos ayının olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde kentteki toplu ulaşım ücretleri yeniden düzenlendi. Bu çerçevede, tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti ise 17,72 liradan 20 liraya yükseltildi. 60 yaş üstü biniş ücreti de 20 liradan 25 liraya çıkarıldı. Ek olarak, aylık öğrenci abonman kontör ücreti 4,80 liradan 6,34 liraya terfi etti.

İZBAN’DA UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

Mecliste yapılan oylama sonucunda, TCDD ile belediyenin ortak olduğu İZBAN’da 90 dakika süreli ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı açıklandı. Yeni düzenlemenin, İZBAN’ın gerçekleştireceği teknik altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra devreye gireceği duyuruldu. İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliği devam ederken, yolcuların yeni uygulamalardan yararlanamayacağı belirtildi.