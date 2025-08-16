İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artırıldı

ULAŞIM TARİFELERİNDE DEĞİŞİM

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenleniyor. Alınan kararlar doğrultusunda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti de 20 liradan 25 liraya yükseliyor. Bunun yanı sıra, aylık öğrenci abonman kontör ücreti 4,80 liradan 6,34 liraya çıkıyor.

İZBAN UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Mecliste, TCDD ve belediyenin ortak olduğu İZBAN için yeni düzenlemeler yapıldığı bildiriliyor. Oy çokluğuyla alınan kararla, 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırılıyor. Yeni sistemin, İZBAN tarafından gerçekleştirilecek teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında hayata geçeceği aktarılıyor. İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini koruyacağı, fakat yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan yararlanamayacağı ifade ediliyor.