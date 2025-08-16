İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artırıldı

ULAŞIM TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde kentteki toplu ulaşım tarifeleri yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya artırılıyor. Ayrıca, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya yükseliyor.

İZBAN’DA YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

Mecliste alınan kararlarla İZBAN’da bazı değişikliklerin gerçekleşeceği duyuruldu. TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da, 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı belirtildi. Yeni sistemin, İZBAN tarafından gerçekleştirilecek teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade ediliyor. Ayrıca, İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini koruyacağı ancak yolcuların daha önceki avantajlardan faydalanamayacağı dile getiriliyor.