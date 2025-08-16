İzmir’de Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

ULAŞIM TARİFELERİNDE KIYMETLİ DEĞİŞİKLİKLER

Belediyeden gelen bilgilere göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde şehirdeki toplu ulaşım tarifeleri yeniden düzenlendi. Bu çerçevede, tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya çıkarken, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti ise 17,72 liradan 20 liraya yükselmiş durumda. 60 yaş üstü biniş ücreti de 20 liradan 25 liraya belirlenirken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya değişiklik gösterdi.

İZBAN’DA YENİ DÜZENLEMELERİN YOLU AÇILIYOR

Mecliste oy çokluğuyla alınan kararlar doğrultusunda, TCDD ve belediyenin ortaklığıyla işletilen İZBAN’da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı belirtildi. Yeni düzenlemenin, İZBAN tarafından gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında uygulanacağı ifade edildi. İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerli olacağı fakat yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan yararlanamayacağı da vurgulandı.