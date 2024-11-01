“İzmir’de Üvey Baba Öldürüldü İddiası”

İZMİR’DE ŞOK EDEN OLAY

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen bir olayda, 60 yaşındaki Mehmet Kara, üvey kızı F.M. (23) ve O.Ş. (16) tarafından sokakta bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan F.M., ifadesinde Kara’nın annesini fuhşa zorladığını iddia ederken, kaçmaya çalışan Kara’yı yakalamaya çalışırken “Sapık” diye bağırdığını ve çevredeki insanların olaya müdahale etmesiyle arbede çıktığını aktardı. Olay, 22.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak’ta oldu.

TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

F.M. ile üvey babası Mehmet Kara arasında evde başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmeye başladı. F.M., Kara’ya bıçakla saldırmaya çalıştı. Kara, dışarıda kaçmaya çalışırken, F.M. de elindeki bıçakla onu takip etti. Mehmet Kara’nın taksiyle kaçmaya çalıştığını gören F.M., çevredeki insanlara yardım çağrısında bulundu. Ardından, etraftaki kişiler Kara’yı yakaladı. Arbede sırasında F.M. Kara’yı karın boşluğundan, başka bir kişi de baldırından bıçakladı. Ağır yaralanan Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, F.M., O.Ş., S.D. (16), H.A. (17), M.A. (17) ve M.K. (19) gibi 6 şüpheliyi gözaltına aldı. F.M., polisteki ilk ifadesinde üvey babasının annesini para karşılığı başka erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti ve bu nedenle aralarının bozulduğunu anlattı. F.M., Kara’nın taksiyle kaçmaya çalıştığını görünce “İmdat! Bu sapık” diyerek yardım istediğini ekledi. Aynı zamanda, çıkan arbede sırasında Kara’yı bıçakladığını ve suç aletini bir evin bahçesine attığını da itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli O.Ş. ise, Kara’nın bir kadını taciz ettiğini öğrendiği için onu baldırından bıçakladığını belirtti. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği bildirildi.