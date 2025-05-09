İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İZMİR EMNİYETİ UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti olduğu yönünde alınan ihbar üzerine hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Dün gerçekleştirilen operasyon sırasında, ekipler 2 ruhsatsız tabanca, 664 adet sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Z.Ç. (26), E.K. (29) ve M.K.Ç. (14) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.