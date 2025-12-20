motosiklet-denetiminde-2-milyon-288-bin-lira-ceza

Manisa’da Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri ile birlikte 17-18 Aralık 2025 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisikletler için geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlere toplamda 32 ekip ve 68 personel katıldı. Yapılan kontrol işlemleri sonucunda 1.874 araç ve sürücüsü incelendi. Kusurlu görülen 622 araç ve sürücüsüne ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde işlem uygulandığı bildirildi.

Cezalar ve İşlem Yapılan Sürücüler

Gerçekleştirilen denetimlerde plaka eksikliği nedeniyle 18 araç sürücüsüne, muayenesiz araç kullanmaktan 41 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 55 sürücüye, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 23 sürücüye, yaya yollarında motosiklet sürmekten 23 sürücüye ve kask takmamaktan 312 sürücüye ceza kesildiği açıklandı. Ayrıca, diğer kanun maddeleri kapsamında 150 sürücüye de işlem uygulandı.

İdari Para Cezaları ve Araç Menleri

Denetimlerin sonucunda toplam 2 milyon 288 bin 441 lira idari para cezasının uygulandığı öğrenilirken, 37 aracın da trafikten men edildiği ifade edildi. Bu tür uygulamaların, trafikte güvenliği artırmak amacıyla devam edeceği vurgulandı.