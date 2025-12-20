Keykubat Mahallesi’nde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi’nde bir trafik kazası gerçekleşti.

ARAÇLAR ÇARPIŞTI

S.G. yönetimindeki 34 NFP 218 plakalı Fiat marka otomobil ile İ.Y. yönetimindeki 38 AKS 565 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda, savrulan 34 NFP 218 plakalı otomobil kaldımda bulunan E.G.Y. ve S.G.’ye çarparak yaralanmalara neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, İ.Y. ve diğer araçta bulunan 1 yolcu ile 2 yaya yaralandı. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası 4 yaralıyı ambulansla hastanelere kaldırdı.