14 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düştü

14-yasindaki-kiz-cocugu-balkondan-dustu

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi’nde yer alan 601 Sokak’taki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3. katında ailesiyle birlikte ikamet eden 14 yaşındaki E.İ., hava almak amacıyla çıktığı balkonda dengesini kaybederek düştü.

APARTMAN SAKİNLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kız çocuğunun düştüğü sırada 2. katın balkonuna düşmesiyle birlikte, çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ilettiler. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİRE KAPISI AÇILAMADI

Kız çocuğunun düştüğü dairenin içinde kimsenin olmaması, ekiplerin çocuğa ulaşmasını zorlaştırdı. İtfaiye ekipleri, balkondan daireye girmek için harekete geçerken, içeride kapı açılmayınca bu kez daire kapısını kırarak içeri girmeyi başardılar.

