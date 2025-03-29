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İzmir’deki Fabrika Patlamasında 1 Ölü, 4 Yaralı

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GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE PATLAMA MEYDANA GELDİ

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikada sabah saatlerinde meydana gelen patlama, gaz sıkışması sonucu gerçekleşti. Patlamanın ardından fabrikanın içinde yangın çıktı.

YANGINA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın hemen ardından ihbarlar doğrultusunda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa bir süre içinde kontrol altına aldı. İlk incelemeye göre, 4 işçi ağır yaralı durumda iken, İbrahim A. isimli bir işçi yaşamını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Aileleri ve yakınları hastane önüne akın etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın nedeni olarak gaz sıkışması belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlatıldığı açıklandı. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerinin detaylı bir biçimde inceleneceğini ifade etti.

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