İzmir’deki Feci Kaza Anının Görüntüleri Yayınlandı

KAZA, HAREKETLİ CADDENİN KAVŞAĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Homeros Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Konak yönüne seyreden 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü kamyonun frenleri arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ÇARPMA SONRASI KORKUNÇ SONUÇ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak köprüde asılı kalırken, kamyonun arkasındaki iş makinesi köprüden düşerek büyük bir tehlike yarattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E. ile M.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Diğer yaralı İ.B.K.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KAZA ANI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca, meydana gelen bu feci kazanın o anı, olay yerinden geçmekte olan bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.