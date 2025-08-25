İzmir’deki Kötü Koku Vatandaşları Rahatsız Ediyor

İzmir Körfezi’nde kötü koku ve balık ölümleri yeniden kendini gösterdi. Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla oluşan planktonlar, etrafa dayanılmaz kötü koku yaydı. Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyenler, bu kokudan nefes almakta güçlük çektiklerini ifade etti.

KOKUDAN DOLAYI DÜZENLİ ZİYARET YAPILAMIYOR

Tatil veya gezmek maksadıyla İzmir’e gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları durum karşısında hayal kırıklığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar, “İzmir’de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Uzun yıllardır tartışılan körfez kirliliğinin sebepleri arasında yetersiz arıtma tesisleri, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar yer alıyor. Uzmanlar, özellikle sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerde körfezdeki kirliliğin daha fazla belirginleştiğini belirtiyor.

Kötü koku, İzmir’in büyük bir sorunu haline geldi. Manisa’nın Salihli ilçesinden gelen Hasan Akdemir, “Geldiğimde İzmir güzeldi ama buraya geldiğimizde gerçekten de kötü kokuyor. Bu koku yüzünden balıktan tiksindim.” kelimeleriyle yaşadığı rahatsızlığı paylaştı. Akdemir, buradaki tepki ve olumsuz durumlardan ötürü tekrar gelmek istemediğini ifade etti.

Yurt dışından İzmir’e gelen Adem Aslan ise durumu “Yurt dışında, İngiltere Liverpool’da yaşıyoruz. Dönüşte bağırsak açısından rahatsız edici bir koku var” şeklinde bildirdi. Aslan, tekrar bu kenti ziyaret etmenin zor olduğunu ve koku yüzünden ailece rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Aslan ekledi: “Bu güzel yerin manzarası harika ama koku insanı rahatsız ediyor. İzmir gibi bir şehre bu durum yakışmıyor. Burada suların kirleniyor olması, çevreye ve yerel ekosistemlere büyük zarar veriyor.” Bu koku, İzmir’de görülen doğal güzellikleri gölgede bırakıyor ve hem sakinleri hem de ziyaretçileri rahatsız ediyor.