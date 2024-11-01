İzmir’deki Tarihi Hazine: APİKAM!

İZMİR’DE TARİHE IŞIK TUTAN KENT ARŞİVİ

İzmir’deki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), sahip olduğu binlerce belge ile tarihe önemli bir katkı sağlıyor. Bu müze, hem şehir tarihi hem de ülke tarihi açısından önemli bir rol üstleniyor. İçerisinde birçok paha biçilemez bağışın yer aldığı bu arşivde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasına sahip Mebus Defteri gibi değerli eserler korunuyor ve özel odalarda saklanıyor.

DEĞERLİ BELGELER VE BAĞIŞLAR

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), vatandaşların destekleri ile sürekli olarak büyüyen bir koleksiyon sunuyor. Şu an bağışçı sayısı 400’e yaklaşırken, görsel, belge, kitap ve diğer dökümanları kapsayan dijital arşiv veri sayısı 54 bine ulaştı. Müzede, Atatürk’ün imzasını taşıyan mebus defteri, 1927’de basılan ilk nutuk ve Ali Nazmi Bey’e ait kıymetli eserler gibi önemli belgeler yer alıyor. Ayrıca, 1929 tarihli İzmir İsmetpaşa Millet Mektebi diploması ve 1920 yılında imzalanan Sevr Anlaşması haritası gibi tarihi eserler de dikkat çekiyor.

BELGELERİN KORUNMASI

Bu değerli bağışlar, APİKAM’ın kalbi olarak nitelendirilen özel odalarda, doğal afetlerden korunacak şekilde tasarlanmış dolaplarda saklanıyor. Bu odalarda yangına karşı alarmlar bulunuyor. APİKAM personeli, bu değerleri korumak adına üzerine düşeni yaparak dikkatli bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, halk bu belgeleri merak ediyorsa, APİKAM’ın web sitesi üzerinden erişim sağlayabiliyor.

İZMİR TARİHİNE IŞIK TUTAN DERGİLER VE GAZETELER

İlgilenenler için APİKAM, 1877’den 1950’ye kadar İzmir’de basılan tüm gazete ve süreli yayınlara ulaşma imkanı sunuyor. APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı, bu arşivin en büyük koleksiyonunun İzmir Milli Kütüphane’ye ait yayınlardan oluştuğunu belirtiyor. “Bu belgeler, yerel yönetimler açısından Türkiye’nin en büyük dijital arşivini oluşturuyor,” diyor Saygı.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Saygı, bağış konusuna da değinerek, vatandaşların ellerindeki tarihi belgeleri bağışlamalarının önemini vurguluyor. “İzmir ve çevresinin tarihine katkı sağlayacak her türlü arşiv malzemesini bağışlayabilirler,” ifadelerini kullanarak, kişisel belgelerin dijitalleştirilip arşiv programına yükleneceğini belirtiyor. APİKAM, çağdaş arşivcilik yöntemlerine uygun şekilde tüm bu malzemeleri organize ederek vatandaşların hizmetine sunuyor.