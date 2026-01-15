İzmir Ekonomi Üniversitesindeki Oylama Skandalı Gelişmeleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki skandalda yeni gelişmeler açıklandı. Kız öğrencilere ait vesikalık fotoğraflar ile öğrenci numaralarının yer aldığı bir site açarak “en güzel, en çirkin” gibi başlıklarla oylama yapan şüphelinin ifadesine ulaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sakarya ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanan şüphelilerden birisi üniversite mezunu Y.E.İ. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, bilgilerin hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiği ve sızıntının 2024 sonlarında devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecinde tutuklanan Y.E.İ.’nin ifadesi de dikkat çekti. İddialara göre, Y.E.İ. psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. “2020 yılında Ekonomi Üniversitesi’ne mühendislik bölümüne kayıt oldum. 2024 yılında mezun oldum. Urla’da bir firmada bir süre çalıştım. Daha sonra Antalya’ya gittim ve psikolojik problemlerim başladı. 2024-2025 yılları arasında psikolojik problemlerim nedeniyle yatarak tedavi oldum. Siteye merakla arkadaş bulmak için girdim. Whatsapp’ta site linkini ben paylaşmadım. İzmir’de Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘ısrarlı takip’ suçundan yargılandığım bir dosya var. ‘Tanıklık yapan olur mu?’ diye siteye girip baktım. Çok ilaç içtiğim için bazı detayları hatırlamıyorum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.