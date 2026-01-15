Bakaya Kalan Yükümlü Sayısı 5 Yılda 45447 oldu

bakaya-kalan-yukumlu-sayisi-5-yilda-45447-oldu

Bakaya Kalan Yükümlü Sayısı Ortaya Çıktı

Milli Savunma Bakanlığı’na sunulan yazılı soru önergesi ile son 5 yıl içinde Türkiye genelinde bakaya kalan yükümlü sayısı hakkında bilgi talep edildi.

ASKERLİK HİZMETİ İŞLEMLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtında, askerlik hizmetine dair tüm işlemlerin Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Sevke tabi olmasına rağmen sevk işlemini yaptırmayanlar ile ilgili birliklerine katılmayanların bakaya durumu oluşturduğunu ifade etti. Bakaya durumda bulunan yükümlülerin, başvuruları ile birlikte derhal silah altına alındığı ifade edildi.

SON 5 YILDA 45 BİN 447 KİŞİ BAKAYA KALDI

Güler’in yanıtında, bakaya yükümlü sayılarının günler itibarıyla değişkenlik gösterdiği ve son 5 yılın ortalama bakaya kalan kişi sayısının 45 bin 447 olduğu kaydedildi. Askeralma Kanunu uygulamaya girdiğinden beri bakaya sayılarında bir düşüş trendinin gözlemlendiği aktarıldı. Bakaya durumda bulunanların demografik dağılımına dikkat çekilerek, bu kişilerin yüzde 1’inin 1929-1950 doğumlu, yüzde 76’sının 1951-2000 doğumlu ve yüzde 23’ünün 2001-2005 doğumlu olduğu ifade edildi. 2023-2025 döneminde bakaya duruma düşmesi sebebiyle 117 bin 48 kişi hakkında toplamda 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 lira tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

TAKİP VE BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ

Bakanlık tarafından yoklama kaçağı ve bakaya sayılarının sürekli olarak takip edildiği, yaş, memleket ve yurt dışındaki ikamet gibi faktörlerin değerlendirildiği aktarıldı. Bakaya duruma düşen yükümlülerin sisteme kaydolduğunun ve kolluk kuvvetleri tarafından aranarak, yükümlülere bilgilendirme mesajları gönderildiğinin altı çizildi.

