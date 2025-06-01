GREVDEKİ SÜREÇTE BAŞKAN TUGAY’DAN AÇIKLAMALAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevdeki sendikayla yapılan son görüşmenin ardından bilgiler paylaştı. Tugay, “İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım. Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağım. Sendika yetkililerinin makullük sınırlarını aşan yaklaşımlarına karşı halkımızın ve işçimizin sağduyusuna güveniyorum” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle süren grev, üçüncü gününde devam ediyor.

TARAFLAR MASAYA OTURDU, SONUÇ ALINAMADI

Taraflar, grev ile ilgili olarak bir kez daha masaya oturdu. Ancak bu görüşmeden de olumlu bir sonuç elde edilemedi. Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Toplu İş Sözleşmesi Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekilmiş bulunmaktadır. Ancak yaşanan bu süreç anlaşıldığı kadarıyla görünürde bir ücret anlaşmazlığıdır. Ücret dışında kalan diğer sorularımı, konuları, görüşlerimi de İzmir halkının takdirlerine sunuyorum.”

EYLEMLERİN ANLAM VE SONUCU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Başkan Tugay, İzmir’deki grev mitingi ile İstanbul Belediyelerine yönelik yapılan operasyonlar arasındaki ilişkiyi sorguladı. “Kamu kaynağını kesen iktidara karşı kitlesel bir eylem yapılmamasını nasıl yorumlayalım? Kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının mağdurunun İzmir halkı olduğunun farkında mısınız?” sorularını yöneltti. Ayrıca, bütçeyi şeffaf bir şekilde açıkladıklarını vurgulayarak, “tekliflerimize uzlaşmaz şekilde yaklaşılmasının, kesinlikle kabul görmeyecek tekliflerle gelinmesinin amacı nedir?” diye eleştirdi.

BASINÇ VE OTOKRASİYE KARŞI BİRLİKTELİK VURGUSU

Tugay, baskı ve otokrasiye karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. İzmir halkıyla birlikte işçilerin ve emekçilerin yanındayacağını belirterek “baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım” dedi. Eğer sendika yetkililerinin tutumu uzlaşmaz bir şekilde devam ederse, “gönderilen tüm teklifleri İzmir Halkının onayına sunacağım” şeklinde uyarılarda bulundu.