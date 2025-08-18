İzmir’in Sokakları Çöp Yığınlarıyla Dolu

ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

İzmir’in Konak ve Buca bölgelerinde biriken atıklar ve ortamda oluşan kötü koku, halkın tepkilerini artırıyor. Konak’ta 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde, toplanmayan çöpler yolları ve kaldırımları kaplıyor. Sıcak havanın etkisiyle bu alanlardan yayılan kötü koku, yaşam alanlarını olumsuz etkiliyor.

DEPOLAMA TESİSİNİN KAPANMASI SORUNLARI ARTTIRDI

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapalı olduğunu belirtti. Toplanan atıkların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire’deki alanlara taşındığını ancak uzaklık sebebiyle çöp taşıyan TIR’ların geciktiğini ve bu durumun çöp toplama işlemini aksattığını ifade etti. Buca ilçesinde ise bazı bölgelerde konteynerlerdeki çöpler alınmasına rağmen, çevreye taşan atıkların toplanmadığı gözlemlendi.

SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Aynı zamanda, kentteki içme suyu barajlarındaki düşüş nedeniyle çeşitli ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. Bu durum, vatandaşlar için başka bir sıkıntı kaynağı haline geldi.