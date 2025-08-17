İzmir’in Ulaşım Ücretleri Artış Gördü

ULAŞIM TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Belediyeden gelen açıklamaya göre, ağustos ayındaki olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentin toplu ulaşım tarifeleri yeniden düzenleniyor. Bu değişiklikler kapsamında tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseliyor. Bunun yanı sıra, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıkıyor.

İZBAN’DA YENİ DÜZENLEMELER

Mecliste oy çokluğuyla alınan kararla, TCDD ve belediyenin ortak olduğu İZBAN’da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılacağı ifade ediliyor. Yeni sistem, İZBAN tarafından gerçekleştirilecek teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından uygulamaya geçiyor. Ayrıca İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini sürdüreceği belirtilirken, yolcuların bu yeni düzenlemelerde belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı kaydediliyor.