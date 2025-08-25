İzmir Körfezi’ndeki Kötü Koku İnsanı Bezdiriyor

İZMİR KÖRFEZİ’NDEN YÜKSEK KOKU ŞİKAYETİ

İzmir Körfezi’nde yaşanan kötü koku ve balıklardaki ölümler yeniden gündeme gelirken, deniz suyu sıcaklığının artışıyla birlikte planktonların çoğalması çevreye dayanması zor bir koku yayıyor. Özellikle Bayraklı sahilinde ve Kordon çevresinde yürüyüş yapanlar, bu kötü kokudan dolayı nefes almakta zorluk çektiğini ifade ediyor.

TATİLCİLERDEN ŞAŞKINLIK VE TEPKİ

İzmir’e tatil veya gezi için gelen ziyaretçiler yaşadıkları duruma büyük bir şaşkınlıkla karşılık veriyor. Ziyaretçilerden bazıları, “İzmir’de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz” sözleriyle tepkilerini belirtiyor. Kötü koku durumunun sürdüğü ve toplumu etkilediği net bir şekilde anlaşılıyor.

SICAK HAVALARDA KİRLİLİK ARTIYOR

Körfezdeki kokunun ardındaki nedenler olarak yetersiz arıtma tesisleri, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar gösteriliyor. Uzmanlar, özellikle sıcak ve rüzgarsız günlerin kirliliği artırdığını dile getiriyor. Vatandaşlar, koku sorununun İzmir’in sürekli bir sorunu haline geldiğini belirterek acil çözüm istiyor.

KOKU YÜZÜNDEN İKİNDİ HÜSRANI

Manisa Salihli ilçesinden gelen Hasan Akdemir, “İzmir’de geldiğimde güzel bir hevesle geldim fakat burası gerçekten kötü kokuyor. Bu koku yüzünden balıktan bile tiksindim. İnsan burada durmak istemiyor” diyor. Ziyaretçiler, “Bir daha gelmek ister miyim?” gibi sorulara bu koku nedeniyle yanıt veremeyeceklerini söylüyor.

YURT DIŞINDAN GELEN ZİYARETÇİLER DE ŞİKAYETÇİ

Yurt dışındaki yaşamından İzmir’e gelen Adem Aslan, burada ağızları açık bırakan koku hakkında, “Buraya geldiğimizde koku olacağını düşünmedik ama burada çok ağır bir koku var; bu İzmir’e yakışmıyor” şeklinde konuşuyor. Özellikle çocukların bu durumdan etkilendiği gözlemleniyor; ayrıca sahil manzarasının güzelliğinin kötü koku nedeniyle gölgede kalmasına üzülüyorlar.

CAYDIRICI ÖNLEMLER TALEP EDİLİYOR

Aslan, “Buradaki cezaların caydırıcı olduğu düşünülmüyor, denetimlerin daha sıkı olması ve yaptırımların ağırlaşması gerekiyor” önerisinde bulunuyor. İzmir’in bu güzeliklerinin kötü bir koku yüzünden etkilenmesini kabul edilemez buluyor. İzmir’in güzelliklerinin ve Ege’nin dünya çapında bilinirliğinin bu şekilde zedelenmesine karşı çıkıyor ve durumun derhal ele alınmasını talep ediyor.