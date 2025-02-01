İzmir Merkezli Hücre Operasyonu: 88 Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen “Hücre-7” operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Bu operasyonlar kapsamında, “Hakkınızda İcra Davası Var” ifadesiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütünün liderinin C.A. olduğunu belirtti. Yapılan operasyonlar neticesinde, ele başı da dahil olmak üzere toplamda 88 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMI TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 61’inin tutuklandığını, 27’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti. Operasyonlarla ilgili detaylar veren Bakan, “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Vatandaşımızı arayarak, kendilerini “uzlaştırmacı avukat, icra memuru” olarak tanıtıp, “Hakkınızda İcra Davası Var” diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.