İzmir Sokakları Göztepe-Fenerbahçe Maçı Öncesi Karıştı

STADYUM ÇEVRESİNDE HAREKETLİ ANLAR

Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde stadyum çevresi oldukça karışık bir hale geldi. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada ulaşmasıyla birlikte deplasman tribününe doğru yöneldi. Deplasman otobüsleri geldiği sırada, bazı Göztepe taraftarları otobüslerin olduğu yöne yönelmeye çalışınca, polis müdahalesi başladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, taraftarlara Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı kullanarak müdahale etti.

ALI KOÇ TARAFTAR İLE BULUŞTU

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Koç, taraftarlarla birlikte otobüste stadyuma doğru hareket etti. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı. Paylaşımda, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” ifadelerine yer verildi.