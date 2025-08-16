Spor

İzmir Sokakları Karıştı: Ali Koç

izmir-sokaklari-karisti-ali-koc

STADYUM ÇEVRESİNDE TARTIŞMALAR YAŞANDI

Süper Lig’de bu akşam gerçekleştirilecek Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi, stadyum çevresinde gergin anlar yaşandı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelişine doğru hareket etti. Deplasman takımı için ayrılan otobüsler geldiğinde, bazı Göztepe taraftarları otobüslerin bulunduğu yöne doğru gitmek isteyince olaylar başladı.

POLİS MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Çevik Kuvvet ekipleri, Göztepe taraftarlarının hareketleri üzerine müdahalede bulundu. Taraftarlara yönelik olarak Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı kullanıldı. Bu durum, stat çevresinde büyük bir gerginlik oluşturdu.

FENERBAHÇE BAŞKANI VE TARAFTARLAR BİR ARADA

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesi taraftarlarıyla buluşarak stadyuma birlikte gitmek üzere otobüse bindi. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Takım, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” şeklinde bir mesaj yayınladı.

ÖNEMLİ

Manşet

Ederson, Galatasaray İçin Yoktu

Galatasaray ile transfer görüşmeleri halinde olduğu öne sürülen kaleci Ederson, Premier Lig'deki son maçın kadrosunda yer almadı.
Spor

Fenerbahçe Maçta Golsüz Beraberlik Aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında İzmir'de golsüz berabere kaldı. Maçta üç kırmızı kart gösterilirken, son anlarda bir penaltı atışı da kaçırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.