İzmir Sokakları Karıştı: Ali Koç

STADYUM ÇEVRESİNDE TARTIŞMALAR YAŞANDI

Süper Lig’de bu akşam gerçekleştirilecek Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi, stadyum çevresinde gergin anlar yaşandı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelişine doğru hareket etti. Deplasman takımı için ayrılan otobüsler geldiğinde, bazı Göztepe taraftarları otobüslerin bulunduğu yöne doğru gitmek isteyince olaylar başladı.

POLİS MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Çevik Kuvvet ekipleri, Göztepe taraftarlarının hareketleri üzerine müdahalede bulundu. Taraftarlara yönelik olarak Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı kullanıldı. Bu durum, stat çevresinde büyük bir gerginlik oluşturdu.

FENERBAHÇE BAŞKANI VE TARAFTARLAR BİR ARADA

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesi taraftarlarıyla buluşarak stadyuma birlikte gitmek üzere otobüse bindi. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Takım, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” şeklinde bir mesaj yayınladı.