İzmir Sokakları Karıştı: Ali Koç Otobüste

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ GERGİNLİK

Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde stadyum çevresinde olaylar patlak verdi. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada ulaşması ile birlikte deplasman tribününe doğru yönelmeye başladı. Deplasman otobüslerinin geldiği zaman bazı Göztepe taraftarlarının otobüslere yönelmek istemesi üzerine güvenlik güçleri müdahale etmeye başladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) kullanılarak taraftarlara su ve biber gazı sıkıldı.

ALI KOÇ TARAFTARLARLA BULUŞUYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi ve birlikte otobüsle stadyuma hareket etti. O anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşılarak, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” şeklinde duyuruldu.