İzmir Su Kesintisi Artık 3 Günde

İZMİR’DE SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir’deki içme suyu barajlarının su seviyesinin düşmesi sonucu, ilçe genelinde su kesintileri sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kesinti planında değişiklikler olduğunu aktardı. Açıklamada “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir.” ifadelerine yer veriliyor. Mahalle bazlı kesinti planına İZSU’nun web sitesinden ulaşmak mümkün.

6 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN KESİNTİ UYGULAMALARI BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Su Kurulu, kente etkileyen kuraklık ve azalan su kaynaklarından dolayı 6 Ağustos’tan bu yana 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintilerine gidileceğini açıklamıştı.

KESİNTİLER NE KADAR SÜRECEK?

İZSU, 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirtti. Bu kesintilerin vatandaşlar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alınıyor.