İzmir Su Kesintisi Planı Güncellenmiştir

İÇME SUYU BARAJLARINDAKİ AZALMA

İzmir’de içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi sebebiyle ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kesinti planında yeni bir değişiklik yapıldığını bildirdi. Açıklamada “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.” ifadesine yer verildi.

KESİNTİLERİN BAŞLADIĞI TARİH

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Kurulu, meydana gelen kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintilerinin uygulanacağını açıklamıştı.

DEVAM SÜRESİ HAKKINDA BİLGİ

İZSU’dan yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 19 Ağustos’ta duyurulmuş olup, bu durumun 31 Ağustos’a kadar süreceği kaydedildi.