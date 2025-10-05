İzmit’te Etek Giyen Öğrenciyi Darp Eden V.D. Gözaltında

OLAYIN DETAYLARI VE TARTIŞMANIN NEDENİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir mağazanın önünde meydana gelen olayda V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen bir üniversite öğrencisinin eteğini tutarak tepki gösterdi. Bu durum sonucunda aralarında bir tartışma başladı. Tartışma esnasında V.D., genç kıza fiziki müdahalede bulundu.

ŞİKAYET VE GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ

Olayın ardından, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden genç kadın, V.D.’den ‘sözlü taciz ve darp’ iddiasıyla şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şikayet üzerine harekete geçti ve V.D. gözaltına alındı.

POLİS İFADESİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Emniyetteki ifadesinde V.D., önünde yürüyen kızın iç çamaşırının göründüğünü belirterek, bu nedenle kızı uyardığını, ardından genç kadının kendisine küfretmesi üzerine tartışmanın büyüdüğünü ifade etti. Bu arada, V.D.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü sırada yaşanan olay, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.