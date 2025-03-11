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İznik Gölü Kıyısında Sazlık Yangını Çıktı

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRSİZ

Bursa’nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda bir yangın meydana geldi. Yangının kaynağı henüz bilinmiyor. Alınan bilgilere göre, kırsal Boyalıca Köyü’nde yer alan sazlık alanda yangın, bilinmeyen bir sebeple başladı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sayesinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.

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