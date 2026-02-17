İznik Gölü’nde Su Krizi: Sanayi Tesisi Soruşturması Başlatıldı

Göl çevresindeki sanayi tesisleri dikkatleri üzerine çekiyor

Göldeki su kaybının sadece kuraklık kaynaklı olmadığı yönünde yapılan değerlendirmeler, sanayi tesislerine dikkat çekiyor. Özellikle Gemlik hattında faaliyet gösteren bazı fabrikaların göl suyunu yoğun biçimde kullandığı yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi. Sanayi tesislerinin su tüketiminin ve yer altı su kaynakları üzerindeki baskının, gölün beslenme dengesine olumsuz etkilediği belirtiliyor. İznik Gölü, yüzölçümü ve doğal yapısıyla bölgenin en önemli ekosistemlerinden biri olmasının yanı sıra, turizm ve ekonomi açısından da kritik bir öneme sahip.

Turizm ve ekonomik faaliyetler gölde etkileniyor

Yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettiği göl, sahil işletmeleri, balıkçılık ve tarımsal sulama gibi alanlar sayesinde binlerce kişiye geçim kaynağı oluşturuyor. Ancak göldeki su seviyesinin düşmesi, balıkçılık faaliyetlerini zorlaştırıyor, tarımsal sulama konusunda sıkıntılar yaşanmasına yol açıyor ve kıyı turizmini olumsuz yönde etkiliyor. İznik ile Orhangazi’de yaşayan birçok aile, geçimlerini gölden sağlarken, yaşanan su çekilmesinin gelecekte kaygıları artırdığı ifade ediliyor.

Fabrikalardan su kullanımı hakkında açıklama yok

Göl suyu kullanan fabrikaların su saati dahi kullanmadığına dikkat çeken İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, “Fabrikalar İznik Gölü’nden su çekiyor. Gemlik Gübre Fabrikası 2004 yılında özelleştirildi. 2020 senesinde dönemin büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş bu fabrikanın gölden ne kadar su çektiğine dair bir yazı istedi ve bu fabrika bu soruya cevap bile veremedi. Çünkü su çekilen pompada bir su saati bile yok, saat konulmamış. 2021 yılında da saat konuldu ve 10 milyon metreküp su anlaşması yapıldı. 2004 ile 2020 arasında neden buraya su saati konulmadı. Bu yıllar arasında gölden ne kadar su kullanıldığını nereden bileceğiz. 2016 yılında kuraklık başladı. DSİ önlem olarak tarıma verilen sudan tasarruf yapıyor. Tarımdan tasarruf olmaz, tarım bu ülkenin ekonomisinin can damarıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.