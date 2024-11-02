İznik Gölü’nden Tarihi Küpler Çıktı!

BURSA İZNİK’TE TARİHİ KEŞİF

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen göl çekilmesi, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Gölün dibinde ortaya çıkan üç adet ağzı kapalı tarihi küp, içlerinin ne ile dolu olduğu konusunda merak uyandırdı. İznik Gölü kenarında yer alan bir işletmenin sahibi olan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüyüş yaparken gölde ilginç cisimler olduğunu gözlemledi.

KÜPLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Hüseyin Şener, hemen ayakkabılarını çıkararak göle girmeye karar verdi. Girdiği an şok yaşayan Şener, birer birer üç adet kapalı küpü gölden çıkarırken yanında iki tarihi kalıntı daha buldu. Durumu hemen polise bildiren Şener, polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Polis, Hüseyin Şener’in gölden çıkardığı üç kapalı küp ile birlikte diğer tarihi kalıntıları inceleyerek, müzeye teslim etti. Bu keşif, hem yerel halk hem de tarih severler için büyük bir olay olarak kaydedildi. İznik Gölü’ndeki bu bulgular, bölgenin tarihi önemini bir kez daha ortaya koyuyor.